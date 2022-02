Oltre 5mila richieste per il fondo morosità incolpevole (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono Oltre 5 mila, per una copertura economica stimata di 7,5 milioni, i potenziali aventi diritto all’accesso al fondo sociale morosità incolpevole per gli inquilini delle case Atc. E’ un numero che si attende in lieve incremento rispetto alle 5.480 domande presentate lo scorso anno, su un totale di circa 26 mila, a fronte di un leggero aumento della morosità complessiva sulle bollette, salita al 29%. La raccolta delle domande si aprirà domani e proseguirà fino al 30 aprile: per richiedere l’accesso al fondo, Oltre a essere regolari assegnatari di una casa Atc, occorre avere un indicatore Isee 2022 non superiore a 6360,36 euro e aver pagato entro il 30 aprile la quota minima sul totale delle bollette del 2021, ovvero una somma pari al 14% del reddito e non inferiore a ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono5 mila, per una copertura economica stimata di 7,5 milioni, i potenziali aventi diritto all’accesso alsocialeper gli inquilini delle case Atc. E’ un numero che si attende in lieve incremento rispetto alle 5.480 domande presentate lo scorso anno, su un totale di circa 26 mila, a fronte di un leggero aumento dellacomplessiva sulle bollette, salita al 29%. La raccolta delle domande si aprirà domani e proseguirà fino al 30 aprile: per richiedere l’accesso ala essere regolari assegnatari di una casa Atc, occorre avere un indicatore Isee 2022 non superiore a 6360,36 euro e aver pagato entro il 30 aprile la quota minima sul totale delle bollette del 2021, ovvero una somma pari al 14% del reddito e non inferiore a ...

Advertising

nuovasocieta : Oltre 5mila richieste per il fondo morosità incolpevole - chiara_galizia : RT @AlfasigmaSpa: Al via la 22° Giornata di Raccolta del #Farmaco! Fino al 14 febbraio è possibile donare farmaci alle famiglie meno abbie… - cronacaeugubina : Coronavirus a Gubbio: 66 nuovi positivi, 94 guariti, 9 ricoveri, 0 terapie intensive. Oltre 5mila i guariti totali - Fra7russo : Digital skills, alleanza Enel-Elis per formare oltre 5mila giovani - comunica_rp : Digital skills, alleanza Enel-Elis per formare oltre 5mila giovani -