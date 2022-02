Olimpiadi Pechino 2022, slittino: Rieder/Kainzwaldner sesti, oro Wendl/Arlt (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La prima manche del doppio maschile di slittino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ha offerto ottime indicazioni agli appassionati italiani. La coppia formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, infatti, particolarmente performanti durante la prova di riferimento, ha ottenuto un’ottima quarta posizione in 58.602. Prima piazza invece per i tedeschi Wendl/Arlt (58.255), mentre Eggert/Benecken (58.300) e Steu/Koller (58.426) rispettivamente secondi e terzi. Gli austriaci hanno sgretolato la possibilità italiana di finire sul podio, riuscendo a imporsi con autorevolezza dopo aver sorpreso tutti durante le prove del doppio in questione. Sussulto comunque rilevante degli azzurri Rieder e Kainzwaldner, i quali ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La prima manche del doppio maschile dialleinvernali diha offerto ottime indicazioni agli appassionati italiani. La coppia formata da Emanuele Simon, infatti, particolarmente performanti durante la prova di riferimento, ha ottenuto un’ottima quarta posizione in 58.602. Prima piazza invece per i tedeschi(58.255), mentre Eggert/Benecken (58.300) e Steu/Koller (58.426) rispettivamente secondi e terzi. Gli austriaci hanno sgretolato la possibilità italiana di finire sul podio, riuscendo a imporsi con autorevolezza dopo aver sorpreso tutti durante le prove del doppio in questione. Sussulto comunque rilevante degli azzurri, i quali ...

