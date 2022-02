Olimpiadi Pechino 2022 | fidanzata Mosaner | “Un po’ sono gelosa Amos un perfezionista”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alice Cobelli,di, ha parlato ai microfoni di Rai Radio1. Queste le sue dichiarazioni: “Ho seguito la finale per l’oro in diretta nel palazzetto di Cembra, dove viviamo conda circa un anno”. Anche lei è una giocatrice di curling e fino a qualche anno fa era in coppia proprio con: “Sì, abbiamo vinto dei campionati italiani e siamo andati a un mondiale. Le sarebbe piaciuto andare allecon lui? Sì ma una medaglia d’oro alleripaga di tutto. Pensa che avrebbe vinto anche con lei? Mai dire mai. Come li vede insiemee Stefania dal punto di vista sportivo? Non hanno sbagliato un colpo in tutte le gare. Lei è una ragazza tranquilla e determinata; lui è più, un ...

Giornata magra di soddisfazioni per l' Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Le grandi aspettative riposte in Michela Moioli sono state purtroppo disattese, con la portabandiera azzurra che non è riuscita a superare lo scoglio delle ... A Marco Tadé, svizzero specialista di freestyle non sono andate benissimo queste Olimpiadi invernali di Pechino 2022. A 26 anni ha inanellato numerose delusioni tra infortuni e problemi personali, e in questo commento a caldo non lo manda a dire: 'Vediamo se riesco almeno a ... Casa Italia, aperta a Pechino nel giorno della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali, è un ponte ideale che collega Italia e Cina. Organizzato in tempi record (circa una settimana), dopo aver ...