Olimpiadi | pagelle Italia 9 febbraio | Moioli la delusione più grande | Mascitto disastrosa | bravo Donaggio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)MERCOLEDI’ 9Federica Brignone (sci alpino), 5,5: esce nella seconda manche dello slalom, non stava sciando male. Era un allenamento in vista della combinata, gara su cui la valdostana punta molto. Anita Gulli e Lara Della Mea (sci alpino), 3: in una gara di Coppa del Mondo non avrebbero disputato la seconda manche, perché fuori dalle 30. Qui chiudono rispettivamente 29ma e 30ma sfruttando le uscite altrui. Il loro livello non è da Olimpiade. Michela(snowboard), 4: sin qui la più grossaper l’in queste. Tutto sembrava apparecchiato per il bis di PyeonChang 2018. La bergamasca aveva ottenuto il miglior tempo nella discesa che delineava il tabellone, la ceca Eva Samkova era assente per ...

Ma se in seidisputate non è mai salito sul podio, un motivo ci sarà... Edwin Coratti (snowboard), 5,5 : manca la qualificazione per un centesimo. Sfortunato. Mirko Felicetti e Daniele ...Christof Innerhofer, voto 4: rassegna a cinque cerchi deludentissima per il campione del mondo di superG nel 2011, per ora la nota più stonata della spedizione azzurra. Due uscite in due giorni, ...(Davide Marta) Prima affermazione alle Olimpiadi anche per il norvegese Alexander Aamodt Kilde, arrivato a 42 centesimi dalla prima posizione, portandosi così a casa il bronzo. Il tracciato è ...Vincono il round robin con un turno d'anticipo e domani si giocheranno la semifinale. Ripetiamo: gli azzurri non devono avere paura di nessuno e possono tutto. Francesco De Fabiani (sci di fondo), 7 : ...