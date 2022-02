«Ogni volta che puoi, tira». Così Ancelotti ha restituito al Real Madrid il sinistro micidiale di Asensio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I tifosi della Juventus ricordano molto bene Marco Asensio, infiocchettò la finale di Cardiff col quarto gol del Real Madrid. Poi, sono successe tante cose. Soprattutto un brutto infortunio che lo ha tenuto tanto tempo lontano dai campi da gioco. Domenica sera, è stato fondamentale nella vittoria del Real Madrid sul Granada. Ha sbloccato la partita con un tiro da cartoni animati giapponesi, o da Dick Dinamite fumetto del Guerin Sportivo anni Settanta. El Paìs ha dedicato una pagina alla sua rinascita. Che ebbe un primi sussulto la scorsa estate, alle Olimpiadi, quando al 115esimo segnò il gol decisivo contro il Giappone, si tolse la maglietta e la scaraventò con rabbia per terra: “Ci sono molte persone che parlano e criticano, e dobbiamo conviverci. Ciò che è certo è che ci sono alcune critiche che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I tifosi della Juventus ricordano molto bene Marco, infiocchettò la finale di Cardiff col quarto gol del. Poi, sono successe tante cose. Soprattutto un brutto infortunio che lo ha tenuto tanto tempo lontano dai campi da gioco. Domenica sera, è stato fondamentale nella vittoria delsul Granada. Ha sbloccato la partita con un tiro da cartoni animati giapponesi, o da Dick Dinamite fumetto del Guerin Sportivo anni Settanta. El Paìs ha dedicato una pagina alla sua rinascita. Che ebbe un primi sussulto la scorsa estate, alle Olimpiadi, quando al 115esimo segnò il gol decisivo contro il Giappone, si tolse la maglietta e la scaraventò con rabbia per terra: “Ci sono molte persone che parlano e criticano, e dobbiamo conviverci. Ciò che è certo è che ci sono alcune critiche che ...

