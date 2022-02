Oggi l’assessore alla cultura Gaetano Manfredi deve fare una telefonata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – l’assessore alla cultura del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, Oggi, deve trovare il tempo per una telefonata. Dopo 4 secoli, per la prima volta nella storia, a dirigere il Pio Monte della Misericordia è chiamata una donna, Fabrizia Paternò dei Duchi di San Nicola. Già da un paio di mesi è stata individuata come successore nelle vesti di soprintendente di Alessandro Pasca. E Oggi ha aperto ufficialmente le porte della Quadreria del Monte per presentare alla città il nuovo corso che si avvarrà di altri 6 discendenti di famiglie nobiliari: Carlo Sersale (con delega agli affari legali), Alberto Sifola di San Martino (patrimonio mobiliare, artistico e archivistico), Nicola Caracciolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli –del Comune di Napoli,trovare il tempo per una. Dopo 4 secoli, per la prima volta nella storia, a dirigere il Pio Monte della Misericordia è chiamata una donna, Fabrizia Paternò dei Duchi di San Nicola. Già da un paio di mesi è stata individuata come successore nelle vesti di soprintendente di Alessandro Pasca. Eha aperto ufficialmente le porte della Quadreria del Monte per presentarecittà il nuovo corso che si avvarrà di altri 6 discendenti di famiglie nobiliari: Carlo Sersale (con delega agli affari legali), Alberto Sifola di San Martino (patrimonio mobiliare, artistico e archivistico), Nicola Caracciolo ...

anteprima24 : ** Oggi l'assessore alla #Cultura Gaetano Manfredi deve fare una telefonata ** - ScrivoLibero : “Si valuterà l’ipotesi di realizzare una Casa di comunità anche a Cammarata nell’ambito del piano della rete sanita… - TuttoH24 : Ieri e oggi il Sindaco Bennardi e l'assessore all'ambiente Digilio sono ad Assisi per accogliere insieme al Comune… - Massimi55490263 : RT @AdaBianconera1: Invece di discutere problemi reali per i quali vengono pagati dalle tasche dei cittadini: oggi si riunirà il Consiglio… - Skysurfer72 : RT @AdaBianconera1: Invece di discutere problemi reali per i quali vengono pagati dalle tasche dei cittadini: oggi si riunirà il Consiglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi l’assessore Dimissioni Cateno De Luca: «Caminiti potrebbe essere un buon Sindaco» Normanno.com