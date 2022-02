Ocse, in Italia, Germania, Canada, Uk si modera slancio crescita (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La crescita economica in Italia, Germania e altri Paesi rallenterà rispetto agli alti ritmi dei mesi scorsi. E' quanto emerge dagli indicatori anticipatori compositi (CLI) dell'Ocse, progettati per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Laeconomica ine altri Paesi rallenterà rispetto agli alti ritmi dei mesi scorsi. E' quanto emerge dagli indicatori anticipatori compositi (CLI) dell', progettati per ...

Advertising

ReboraFulvio : RT @PietroJoser: Caro energia problema per tutti ma in Italia.. Nel 2020 lo stipendio medio italiano è sceso sotto i livelli di trent’anni… - mariamacina : A dicembre nell'area Ocse il tasso di disoccupazione è sceso per l'ottavo mese consecutivo arrivando al 5,4%, nell'… - casa1404 : @Ryoga007 @ilsabino1994 a parità di potere di acquisto vuol dire che i dati sono parametrati al costo della vita e… - PietroJoser : Caro energia problema per tutti ma in Italia.. Nel 2020 lo stipendio medio italiano è sceso sotto i livelli di tre… - FrancescaSane : RT @fdicos10: Comunicazione pubblica: il contesto globale e la strada da seguire. Il primo rapporto OCSE su esperienze mondiali di comunica… -