Occhio ai tassi, la Bce usi i guanti o per il Pnrr saranno guai. Parla Messori (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bisogna andarci piano con le strette monetarie. Che qualcuno ai piani alti della Banca centrale europea abbia ormai cambiato passo, è appurato. Un’inflazione intorno al 5% nella zona euro non può, d’altronde, lasciare indifferenti. Entro questa primavera partirà l’addio agli stimoli, a cominciare dal programma di acquisto titoli, con la ragionevole prospettiva di una prima stretta sui tassi al principio del 2023. Tanto è bastato al presidente dell’Eurotower, Christine Lagarde, per mettere un po’ di pepe sulla coda dei mercati, come dimostra anche la piccola fiammata dello spread Btp/Bund. Ma forse il problema è un altro, dice a Formiche.net l’economista e saggista Marcello Messori. E cioè che una stretta mal calibrata e troppo anticipata può compromettere il Pnrr, italiano ma non solo. La Bce sembra aver finalmente rotto gli indugi, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bisogna andarci piano con le strette monetarie. Che qualcuno ai piani alti della Banca centrale europea abbia ormai cambiato passo, è appurato. Un’inflazione intorno al 5% nella zona euro non può, d’altronde, lasciare indifferenti. Entro questa primavera partirà l’addio agli stimoli, a cominciare dal programma di acquisto titoli, con la ragionevole prospettiva di una prima stretta suial principio del 2023. Tanto è bastato al presidente dell’Eurotower, Christine Lagarde, per mettere un po’ di pepe sulla coda dei mercati, come dimostra anche la piccola fiammata dello spread Btp/Bund. Ma forse il problema è un altro, dice a Formiche.net l’economista e saggista Marcello. E cioè che una stretta mal calibrata e troppo anticipata può compromettere il, italiano ma non solo. La Bce sembra aver finalmente rotto gli indugi, ...

Advertising

starx08349738 : @ThinkingGreeks attenzione a non farsi illudere…quando mai si e’ visto un mercato salire con l’aumento dei tassi?!… - pelias01 : RT @titta_ferraro78: Anche la #Bce costretta ad accelerare su primo rialzo tassi, ma prima va azzerato il QE (e lo #spread non gradirà). Oc… - Grasiento : @ChrisElMuss @FeliceRaimondo A occhio direi che ancora un paio di rifinanziamenti a tassi maggiorati e si ritrovano… - titta_ferraro78 : Anche la #Bce costretta ad accelerare su primo rialzo tassi, ma prima va azzerato il QE (e lo #spread non gradirà).… - occhio_notizie : L'Europa potrebbe presto entrare in un 'lungo periodo di tranquillità' grazie agli alti tassi di vaccinazione, alla… -