Obbligo vaccini, il Consiglio della Giustizia amministrativa siciliana vuole vederci chiaro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Antonio Carbonelli* In questo periodo di emergenza farmaceutica, più di una perplessità comincia a serpeggiare anche tra chi, considerando più pericoloso il virus dei vaccini, o anche solo per la necessità di lavorare e mantenere sé e la propria famiglia, ha acconsentito ad assoggettarsi a quelli che io definirei veri e propri ricatti e privazioni della libertà personale – posti in essere dal governo in carica per costringere alla vaccinazione prima con due dosi, ora anche con una terza dose. Tali perplessità sono accresciute dalla mancata distinzione tra tamponi positivi e casi davvero nuovi; o tra ricoverati/deceduti a causa del virus e ricoverati/deceduti per altre cause e risultati (o anche solo dichiarati) positivi; o dal perché mai, a differenza di un anno fa, da qualche settimana i nuovi casi sembrano colpire quasi solo Europa, Usa e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Antonio Carbonelli* In questo periodo di emergenza farmaceutica, più di una perplessità comincia a serpeggiare anche tra chi, considerando più pericoloso il virus dei, o anche solo per la necessità di lavorare e mantenere sé e la propria famiglia, ha acconsentito ad assoggettarsi a quelli che io definirei veri e propri ricatti e privazionilibertà personale – posti in essere dal governo in carica per costringere alla vaccinazione prima con due dosi, ora anche con una terza dose. Tali perplessità sono accresciute dalla mancata distinzione tra tamponi positivi e casi davvero nuovi; o tra ricoverati/deceduti a causa del virus e ricoverati/deceduti per altre cause e risultati (o anche solo dichiarati) positivi; o dal perché mai, a differenza di un anno fa, da qualche settimana i nuovi casi sembrano colpire quasi solo Europa, Usa e ...

