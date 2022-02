Obbligo mascherina, De Luca: “In Campania almeno fine febbraio o fine marzo”. Nuova ordinanza? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non sembra andar giù l’ultima decisione del Governo in merito all’eliminazione dell’Obbligo di mascherina da portare all’aperto. “Mi sembrano che a Roma per cancellare il Covid, rompano il termometro. Mi sembra irresponsabile ora, che ci avviamo verso le feste di Carnevale, togliere l’Obbligo della mascherina“. “mascherina in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al Presidente della Regione, Vincenzo De, non sembra andar giù l’ultima decisione del Governo in merito all’eliminazione dell’dida portare all’aperto. “Mi sembrano che a Roma per cancellare il Covid, rompano il termometro. Mi sembra irresponsabile ora, che ci avviamo verso le feste di Carnevale, togliere l’della“. “in L'articolo

