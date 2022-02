Obbligo mascherina all’aperto in Campania | arriva l’ordinanza di De Luca

Advertising

matteosalvinimi : Dal governo annunciano lo stop all’obbligo della mascherina all’aperto. Bene. - VincenzoDeLuca : A Roma pensano di cancellare il #covid rompendo il termometro: non è così. Bisogna essere estremamente prudenti. Ci… - _honeyclouds8 : RT @amaricord: Questa cosa di togliere l'obbligo di mascherina al chiuso da fine marzo mi mette ansia e felicità insieme - emmadelreadahoe : RT @sonodiocactus: La verità è che quando finirà l'obbligo della mascherina io nei miei posti MOLTO affollati sarò portata ad usarla ancora… - azzuscuppa : RT @amaricord: Questa cosa di togliere l'obbligo di mascherina al chiuso da fine marzo mi mette ansia e felicità insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo mascherina

Addio mascherine al chiuso? Ecco la verità Ieri sera, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che sancisce la fine dell'diall'aperto. Da venerdì 11 ...Per chi non è vaccinato in zona rossa rimarrà dunque il divieto di uscire dal comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità e urgenza edianche all'aperto e il ...fatta eccezione per i soggetti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art ... patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che devono comunicare con un disabile ...In Campania resta obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno «in ogni luogo non isolato». È quanto previsto da un'ordinanza firmata dal presidente ...