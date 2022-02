Nyt | governatrice Ny revoca obbligo mascherine al chiuso

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ladem di New York, Kathy Hochul, annuncerà oggi ladell'di mascherina al coperto e dell'da parte degli esercenti di chiedere la prova vaccinale ai clienti. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Nyt governatrice

Ladem di New York, Kathy Hochul, annuncerà oggi la revoca dell'obbligo di mascherina al coperto e dell'obbligo da parte degli esercenti di chiedere la prova vaccinale ai clienti. Lo scrive ...Il botta e risposta - sottolinea il- è indicativo di quanto i repubblicani si siano spostati a ... ad esempio, delladel South Dakota Kristi Noem e dei senatori Marco Rubio (Florida.),...La governatrice dem di New York, Kathy Hochul, annuncerà oggi la revoca dell'obbligo di mascherina al coperto e dell'obbligo da parte degli esercenti di chiedere la prova vaccinale ai clienti. (ANSA) ...Ho sbagliato", ha scritto Zucker, che ha guidato la Cnn per nove anni. Zucker, scrive il Nyt, fa riferimento a Allison Gollust, vice presidente esecutivo della Cnn e responsabile del marketing, una ...