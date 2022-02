Nuvole su Vestager Le aziende del cloud europeo chiedono modifiche al Dma

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non c’è pace per Margrethe. Alle lamentele statunitensi sul Digital Markets Act, giunto ormai nella sua fase finale, arrivano anche quelle dei maggiori rappresentanti di imprese e start-up europee. La questione divisiva rimane sempre la stessa: i gatekeeper. “Siamo di fronte a una situazione urgente”, scrivono in una lettera indirizzata alla commissaria antitrust dell’Ue i quarantuno firmatari, tra Ceo e dirigenti, rappresentati dall’associazione delcomputing Cispe – che tra le altre include Aruba e altreitaliane. “I fornitori di software monopolistici stanno ancora una volta usando la loro posizione dominante per bloccare i clienti, costringendoli ad usare l’infrastrutturache gli offrono”, sostengono allarmati. La richiesta, dunque, è molto semplice. Alle nuove regole che porterà il Dma ...