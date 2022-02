Nuovo terremoto di magnitudo 4.7 tra Modena e Reggio Emilia: epicentro Bagnolo in Piano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una nuova scossa è stata registrata alle 21 nella provincia di Reggio Emilia. Secondo le stime preliminari dell'Ingv, la magnitudo è tra 4.2 e 4.7. In precedenza, alle ore 19:55, sempre nella stessa... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una nuova scossa è stata registrata alle 21 nella provincia di. Secondo le stime preliminari dell'Ingv, laè tra 4.2 e 4.7. In precedenza, alle ore 19:55, sempre nella stessa...

ilriformista : È stato accolto il ricorso di alcuni attivisti grillini: il tribunale di #Napoli ha sospeso le delibere che portaro… - FedericaRinald2 : Di nuovo trattieni il fiato ogni volta che passa una macchina sulla strada…gli occhi cercano i lampadari…aspetti di… - Gretapipposky : No di nuovo il terremoto, no! - simcopter : RT @DanieleDann1: ?? Nuovo #terremoto di magnitudo ML 4.3 alle ore 21:00 del 09-02-2022, con epicentro a...... in prov di Reggio nell'#Emili… - Perla19733917 : RT @elisaangelini62: Terremoto… ho di nuovo gli occhi spalancati ed una paura immensa.Non si dimentica il passato. Bologna… Calderara di Re… -