Nuovo terremoto di magnitudo 4.3 tra Modena e Reggio Emilia: epicentro Bagnolo in Piano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una nuova scossa è stata registrata alle 21 nella provincia di Reggio Emilia. Secondo le stime preliminari dell'Ingv, la magnitudo è tra 4.2 e 4.7. In precedenza, alle ore 19:55, sempre nella stessa... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una nuova scossa è stata registrata alle 21 nella provincia di. Secondo le stime preliminari dell'Ingv, laè tra 4.2 e 4.7. In precedenza, alle ore 19:55, sempre nella stessa...

Advertising

ilriformista : È stato accolto il ricorso di alcuni attivisti grillini: il tribunale di #Napoli ha sospeso le delibere che portaro… - endlxssy : @cagarlottx di nuovo?? mio padre è a reggio emilia e stavamo parlando al telefono quando c'è stato un terremoto, ma era tipo un'ora fa - adorexary : a 7 anni ho conosciuto per la prima volta il terremoto e da lì ne rimasi traumatizzata,dopo 10 anni mi trovo a dove… - sulsitodisimone : RT @Emergenza24: URGENTE [09.02-21:04] #ReggioEmilia segnalato nuovo #TERREMOTO (21:00) In attesa dati strumentali Dicci dove sei e la sit… - giorgia61098 : RT @ElisaMerighi: No raga il terremoto di nuovo no madonna basta ma che è -