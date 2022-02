Nuovo decreto, come cambia da oggi l'etichetta dei cibi: tutte le novità (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto salva spesa Made in Italy con l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza dell'ingrediente principale, dal latte ai derivati del pomodoro, dai formaggi ai salumi fino a riso e pasta. Lo... Leggi su today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E' stato pubblicato in Gazzetta ilsalva spesa Made in Italy con l'obbligo di indicare inla provenienza dell'ingrediente principale, dal latte ai derivati del pomodoro, dai formaggi ai salumi fino a riso e pasta. Lo...

Advertising

Corriere : Il green pass per vaccinati e guariti con 3 dosi sarà illimitato: il nuovo decreto Covid - NicolaPorro : #Covid, studenti discriminati e protocolli da abolire: cosa non torna nel nuovo decreto di #Draghi ?? - GiovanniToti : Per chi ha fatto la terza dose di vaccino non scatterà nessuna restrizione anche in caso di passaggio in zona rossa… - romatoday : Nuovo decreto, come cambia da oggi l'etichetta dei cibi: tutte le novità - sc_relesterne : Una luce verde è quella che abbiamo dato sugli esenti all'obbligo vaccinale. Grazie al nuovo decreto… -