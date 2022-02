Nuova Zelanda: manifestanti bloccano le strade fuori dal Parlamento (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo il Canada, le proteste contro l’obbligo vaccinale e le restrizioni anti-Covid scoppiano in Nuova Zelanda. I manifestanti hanno bloccato con un convoglio di camion e camper le strade vicini al Parlamento nella capitale Wellington. Per i manifestanti, è vergognoso che il governo costringa la vaccinazione a persone che non la vogliono. Il primo ministro Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo il Canada, le proteste contro l’obbligo vaccinale e le restrizioni anti-Covid scoppiano in. Ihanno bloccato con un convoglio di camion e camper levicini alnella capitale Wellington. Per i, è vergognoso che il governo costringa la vaccinazione a persone che non la vogliono. Il primo ministro

Advertising

Agenzia_Ansa : Proteste sulle restrizioni anti Covid in Nuova Zelanda. I camion circondano il Congresso in un'iniziativa ispirata… - LaStampa : Nuova Zelanda, un pappagallo 'curioso' ruba la GoPro a una famiglia: le belle immagini del volo di fuga del 'ladro'… - ArielloGiuliano : RT @IlPrimatoN: Anche a Wellington va in scena la 'rivolta dei truckers' contro le restrizioni anti Covid - danalloydthomas : #NewZealand #NuovaZelanda: camion bloccano le strade intorno al #Parlamento - Billa42_ : Nuova Zelanda: manifestanti bloccano le strade fuori dal Parlamento -