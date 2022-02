Nuova Zelanda come Canada: la maxi protesta dei camionisti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb – Dal Canada protesta dei camionisti si estende alla Nuova Zelanda. Dal Nord America all’Oceania, seguendo una sottile linea rossa di rabbia per le restrizioni imposte dai rispettivi governi, va in scena la rivolta dei “truckers”. Nuova Zelanda come Canada: camionisti in rivolta A Wellington un convoglio di camion e camper hanno bloccato ieri le strade limitrofe al parlamento della capitale neozelandese. L’edificio, altrimenti noto come The Beehive (l’alveare) per via della sua singolare somiglianza a un nido di api, è stato di fatto circondato da centinaia di veicoli. “Ridateci la nostra libertà”, gridavano i manifestanti infuriati con il governo per le misure restrittive anti Covid ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb – Daldeisi estende alla. Dal Nord America all’Oceania, seguendo una sottile linea rossa di rabbia per le restrizioni imposte dai rispettivi governi, va in scena la rivolta dei “truckers”.in rivolta A Wellington un convoglio di camion e camper hanno bloccato ieri le strade limitrofe al parlamento della capitale neozelandese. L’edificio, altrimenti notoThe Beehive (l’alveare) per via della sua singolare somiglianza a un nido di api, è stato di fatto circondato da centinaia di veicoli. “Ridateci la nostra libertà”, gridavano i manifestanti infuriati con il governo per le misure restrittive anti Covid ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Proteste sulle restrizioni anti Covid in Nuova Zelanda. I camion circondano il Congresso in un'iniziativa ispirata… - LaStampa : Nuova Zelanda, un pappagallo 'curioso' ruba la GoPro a una famiglia: le belle immagini del volo di fuga del 'ladro'… - IlPrimatoN : Anche a Wellington va in scena la 'rivolta dei truckers' contro le restrizioni anti Covid - ROBZIK : Dopo il #Canada adesso anche la Nuova Zelanda. Tira una brutta aria. Covid 19 convoy protest: Mask-wearing 17-year… - CiroNoEuro : RT @ElGusty99523701: ???? ???? DOPO IL CANADA È LA VOLTA DELLA NUOVA ZELANDA: I CAMIONISTI CIRCONDANDO IL PARLAMENTO Come in #Canada, i #cami… -