Nucleare | gli scienziati europei annunciano una svolta nella ricerca sulla fusione Carrozza Cnr | “Passo cruciale verso la produzione di energia abbondante ed eco-sostenibile”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il reattore europeo a, il Joint European Torus (JET) è riuscito a raggiungere unadipari a circa 59 Megajoule nel corso di una serie di esperimenti. Si tratta di un vero e proprio record per il reattore europeo e per la strategia su cui punta il Vecchio Continente per arrivare a tagliare l’obiettivo dellaautosostenuta nei prossimi anni. “Il record di oggi è unentusiasmantel’da”. Queste le parole di Costanza Maggi,trice del consorzio EUROfusion, durante la conferenza stampa indetta per annunciare gli ultimi risultati del programma Joint European Torus (JET), un impianto sperimentale di ...

Advertising

FMCastaldo : L'#UE conosce bene la situazione sul caro #bollette. È impensabile pensare di scaricare i costi della crisi geopoli… - cuenews_it : Dalla #Svizzera ???? la #startup #Transmutex per rilanciare il #nucleare ?? verso una migliore integrazione con gli o… - italiaserait : Nucleare, da Enea a Cnr a Eni: gli italiani della fusione - sulsitodisimone : Nucleare, da Enea a Cnr a Eni: gli italiani della fusione - fisco24_info : Nucleare, da Enea a Cnr a Eni: gli italiani della fusione: (Adnkronos) - Università, grandi imprese e i maggiori En… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare gli

Con tali accorgimenti,ultimi risultati hanno portato l'impianto a produrre valori di energia che sono quasi il triplo di quelli registrati nel 1997 : 59 milioni di joule contro i quasi 22 ...... come hanno dettostessi ricercatori. Ma che cos'è la fusione? La fusione è il processo che alimenta le stelle, come il nostro Sole, e promette, nel lungo termine, di essere una fonte di ...Con tali accorgimenti, gli ultimi risultati hanno portato l’impianto a produrre valori di energia che sono quasi il triplo di quelli registrati nel 1997: 59 milioni di joule contro i quasi 22 milioni ...La fusione nucleare è più vicina, dopo il nuovo record del reattore ... del plasma in condizioni reattoristiche a un livello di dettaglio non possibile con gli esperimenti precedenti e in regimi ...