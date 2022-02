Novena a Nostra Signora di Lourdes per proteggerci dal contagio peggiore – 8° giorno

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’11 febbraio ricorre l’anniversario dell’apparizione della Madonna a, protettrice dei malati. Preghiamo insieme, per tutte le nostre infermità corporali e spirituali. Affinché ci custodisca e ci preservi da ogni male, soprattutto dalpiù pericoloso. In un contesto come quello di oggi è quanto mai urgente affidarci alla potente intercessione della Madonna presso il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... e al contempo emozionato e pieno di gioia e di speranza perché l'amore cresca sempre nellacomunità". Cominciata il 5 febbraio lain preparazione alla festa di San Valentino si ...Era stata mia sorella Joanna a darmi l'idea di recitare questa: mi diceva che san Giuseppe è ... avevamo bisogno di denaro in convento, per il riscaldamento dellastanza comune. Una delle ...Il demonio sa bene come agire e dove colpire per metterci gli uni contro gli altri, creando così divisione, e fomentando rabbia, rancori e ostilità nei nostri cuori. Chiediamo alla nostra Mamma ...Il programma delle celebrazioni fino al giorno della festa il prossimo 15 febbraio. Il percorso è cominciato ieri. Infatti, la novena è iniziata ieri. Alle 18 si è tenuta la Santa Messa con le parrocc ...