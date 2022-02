Novavax | prime consegne vaccino dal 21 febbraio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –anti covidin Europa dal 212022. Lo prevede la Commissione europea, come riferito dalla portavoce dell’esecutivo Ue per la Salute, Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. I titoli della biotech Usa ieri hanno lasciato sul terreno oltre il 15% al Nasdaq dopo che la società ha detto alla Reuters, riporta Barron’s, di aver consegnato meno dosi del previsto. Ildiè piuttosto atteso perché, essendo basato su una tecnologia più tradizionale, potrebbe convincere a vaccinarsi contro il Covid chi esita a farlo perché diffida dei vaccini a Rna messaggero di Pfizer e Moderna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

