"Non ho ucciso nessuno": lo schiaffo del terrorista alle vittime del Bataclan (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto del commando dell'Isis che ha attaccato Parigi nella notte del Bataclan, in aula giura nuovamente fedeltà all'Isis ma accusa di calunnie gli inquirenti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto del commando dell'Isis che ha attaccato Parigi nella notte del Bataclan, in aula giura nuovamente fedeltà all'Isis ma accusa di calunnie gli inquirenti

Advertising

NMettella : @AngelsOfLove12 Da libero professionista, ci sta! Dai, mezza giornata di relax non ha mai ucciso nessuno! - zazoomblog : Processo sugli attentati di Parigi la prima difesa di Salah Abdeslam: «Non ho ucciso nessuno erano operazioni milit… - AngiolinaRuta : RT @Ferula18: In nome dell'atlantismo abbiamo fatto guerre, missioni di pace con armi, votato pdr 'idonei', ucciso politico per compromesso… - RSInews : Abdeslam: 'Non ho ucciso nessuno' - Il solo superstite dei terroristi di Parigi giustifica gli attentati del 2015 i… - teletext_ch_it : Abdeslam: “Non ho ucciso nessuno“ -