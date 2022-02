Non ho mai 3, c’è l’annuncio ufficiale: data di uscita e anticipazioni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non ho mai 3 Le prime due stagioni della serie hanno ottenuto un successo straordinario, in molti già si chiedono quando debutterà la terza: scopriamo quando Molto presto debutterà su Netflix la terza stagione di Non ho mai, prodotta da Mindy Kaling. La serie comico-drammatica racconta le tante disavventure di Devi Vishwakumar che dopo un anno orribile, vuole cambiare il suo status sociale, ma gli amici, la famiglia e i sentimenti non le rendono le cose facili. Non ho mai 3 (Fonte: Instagram)Le prime stagione hanno riscosso un successo straordinario, posizionandosi nella Top ten dei contenuti più visti su Netflix per diverso tempo. Per tale motivo, la piattaforma in streaming, subito dopo l’esordio del secondo capitolo, nel mese di agosto, ha annunciato l’uscita della terza. La prima stagione ha esordito il 27 aprile 2020, mentre la seconda il 15 ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non ho mai 3 Le prime due stagioni della serie hanno ottenuto un successo straordinario, in molti già si chiedono quando debutterà la terza: scopriamo quando Molto presto debutterà su Netflix la terza stagione di Non ho mai, prodotta da Mindy Kaling. La serie comico-drammatica racconta le tante disavventure di Devi Vishwakumar che dopo un anno orribile, vuole cambiare il suo status sociale, ma gli amici, la famiglia e i sentimenti non le rendono le cose facili. Non ho mai 3 (Fonte: Instagram)Le prime stagione hanno riscosso un successo straordinario, posizionandosi nella Top ten dei contenuti più visti su Netflix per diverso tempo. Per tale motivo, la piattaforma in streaming, subito dopo l’esordio del secondo capitolo, nel mese di agosto, ha annunciato l’della terza. La prima stagione ha esordito il 27 aprile 2020, mentre la seconda il 15 ...

