Nissan, stop allo sviluppo di motori a combustione per auto destinate all’Europa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per bocca del suo direttore opeativo, Ashwani Gupta, Nissan ha annunciato lo stop allo sviluppo di motori a combustione per i veicoli destinati al mercato europeo. La casa giapponese ha anche precisato che tale arresto coinciderà con l’avvio delle nuove norme Euro 7 sulle emissioni inquinanti, che l’Unione Europea dovrebbe introdurre dal 2025. Uno standard, l’Euro 7, che si annuncia particolarmente arduo da raggiungere per l’industria automobilistica, dal momento che secondo l’associazione dei costruttori tedeschi VDA i limiti previsti saranno da 5 a 10 volte più severi rispetto all’attuale Euro 6. Nissan, tuttavia, continuerà a proporre i motori a combustione interna per i mercati dove avrà senso farlo: versioni a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per bocca del suo direttore opeativo, Ashwani Gupta,ha annunciato lodiper i veicoli destinati al mercato europeo. La casa giapponese ha anche precisato che tale arresto coinciderà con l’avvio delle nuove norme Euro 7 sulle emissioni inquinanti, che l’Unione Europea dovrebbe introdurre dal 2025. Uno standard, l’Euro 7, che si annuncia particolarmente arduo da raggiungere per l’industriamobilistica, dal momento che secondo l’associazione dei costruttori tedeschi VDA i limiti previsti saranno da 5 a 10 volte più severi rispetto all’attuale Euro 6., tuttavia, continuerà a proporre iinterna per i mercati dove avrà senso farlo: versioni a ...

