Niente tutele statali per la stregoneria biodinamica. Vince la scienza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'agricoltura biodinamica non farà più parte della proposta di legge sulla tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. La Camera ha approvato alla quasi unanimità due emendamenti identici di Riccardo Magi (+Eu) e della commissione che eliminano dal testo l'equiparazione dell'agricoltura biodinamica a quella biologica. Contro questa tutela si erano opposti, tra gli altri, il premio Nobel Giorgio Parisi e Elena Cattaneo ("L'agricoltura biodinamica è come Stamina, una truffa scientifica", aveva denunciato in Parlamento, il 20 maggio scorso, la senatrice a vita), oltre ad alcune centinaia di docenti universitari, ricercatori, imprenditori e tecnici del settore. Anche il Quirinale aveva pubblicamente espresso delle riserve. "Vorrei rassicurarla, professore, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'agricolturanon farà più parte della proposta di legge sulla tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. La Camera ha approvato alla quasi unanimità due emendamenti identici di Riccardo Magi (+Eu) e della commissione che eliminano dal testo l'equiparazione dell'agricolturaa quella biologica. Contro questa tutela si erano opposti, tra gli altri, il premio Nobel Giorgio Parisi e Elena Cattaneo ("L'agricolturaè come Stamina, una truffa scientifica", aveva denunciato in Parlamento, il 20 maggio scorso, la senatrice a vita), oltre ad alcune centinaia di docenti universitari, ricercatori, imprenditori e tecnici del settore. Anche il Quirinale aveva pubblicamente espresso delle riserve. "Vorrei rassicurarla, professore, ...

Advertising

buch_1977 : @GennaroSenatore @Diesira3 @pbiagiola @GianzDav @Gianni_Elia @NicolaBellu @AlessioParodi6 @GVergnasco niente, devo… - Claugod82 : @Clauzinho3 @capuanogio Esatto…questi non capiscono che non vogliamo niente di più di quello che ci aspetta….non vo… - irbag98 : Oggi tutt? contro il #bullismo ma tranquill? da domani di nuovo “non si può più dire niente”, “vi offendete per tut… - MakeDavero : @MadameA02 @jxgiuliano Il jobs act vuole proprio questo, precarietà a vita, niente scatti perché ogni volta si ripa… - hiboss_hiboss : RT @Dorayak56884206: @MiFingoMorta A questi delle tutele nn gliene frega niente, vogliono solo il consenso elettorale. -

Ultime Notizie dalla rete : Niente tutele Niente porno, siamo inglesi (e minorenni) ...al porno e le recenti confessioni di Billie Eilish sul tema hanno sicuramente favorito l'alzarsi delle barricate contro l'eccessiva apertura della Rete al cospetto di fasce di età prive di tutele e ...

Gig economy, il grande inganno: si può ancora risanare il lavoro? ... Peolpe and Planet ) è, di fatto, la servitizzazione dell'economia: niente più proprietà privata, ... Noi siamo rimasti a guardare mentre la flessibilità ha aperto ogni breccia possibile alle tutele dei ...

Niente tutele statali per la stregoneria biodinamica. Vince la scienza Il Foglio Niente tutele statali per la stregoneria biodinamica. Vince la scienza La Camera approva due emendamenti che eliminano l'equiparazione con l'agricoltura biologica (e gli appositi finanziamenti) del metodo esoterico L'agricoltura biodinamica non farà più parte della ...

La Natura entra in Costituzione: cosa cambia per ambiente, biodiversità ed ecosistemi Inserirono nell'articolo 9 la tutela del 'paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione', ma niente di più. Nel primo caso si aggiunge che la Repubblica tutela 'l'ambiente, la biodivers ...

...al porno e le recenti confessioni di Billie Eilish sul tema hanno sicuramente favorito l'alzarsi delle barricate contro l'eccessiva apertura della Rete al cospetto di fasce di età prive die ...... Peolpe and Planet ) è, di fatto, la servitizzazione dell'economia:più proprietà privata, ... Noi siamo rimasti a guardare mentre la flessibilità ha aperto ogni breccia possibile alledei ...La Camera approva due emendamenti che eliminano l'equiparazione con l'agricoltura biologica (e gli appositi finanziamenti) del metodo esoterico L'agricoltura biodinamica non farà più parte della ...Inserirono nell'articolo 9 la tutela del 'paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione', ma niente di più. Nel primo caso si aggiunge che la Repubblica tutela 'l'ambiente, la biodivers ...