Nicola Savino | il dramma | “Superarlo non è semplice”

Advertising

Corriere : «Papà ha avuto una depressione fortissima. Si è ammalato proprio quando sono nato io, ma poi è peggiorata» - chsever : Crescere con un genitore che soffre di depressione. I lutti, che sono come 'cerchi di fuoco attraverso cui tu passi… - ParliamoDiNews : Nicola Savino, i demoni interiori: l`analisi, il padre assente e sonno in 2 fasi #nicola #savino #demoni #interiori… - ParliamoDiNews : Nicola Savino: la malattia del padre - Gossip Blog #nicola #savino #malattia #padre #gossip #blog - ParliamoDiNews : Nicola Savino: `Linus era molto più superficiale, oggi è cambiato. Con lui un`alchimia che capita una volta ogni ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Savino

ha svelato per la prima volta i retroscena del suo passato buio e della grave malattia del padre.ha confessato per la prima volta i drammi che hanno caratterizzato la sua ...si mette a nudo e parla del suo lato più intimo. In tv e in radio è sempre scanzonato, ironico, divertente, nella vita di tutti i giorni non è sempre così, anzi. Ha un vuoto enorme che ...Nicola Savino ha svelato per la prima volta i retroscena del suo passato buio e della grave malattia del padre. Nicola Savino ha confessato per la prima volta i drammi che hanno caratterizzato la sua ...Nicola Savino ha confessato per la prima volta alcuni eventi che hanno segnato la sua vita: dall'ansia al rapporto col padre depresso.