Nicola Savino confessa | ' L' assenza di mio padre è il mio problema | fino ai 14 anni non c' era mai | poi si è ammalato…'

Corriere : «Papà ha avuto una depressione fortissima. Si è ammalato proprio quando sono nato io, ma poi è peggiorata» - PDUmorista : Nicola Savino 'Ho fatto tutta la filiera. Ero borghese ma abitavo a San Donato. Avevamo la Casa al mare ma a Lido d… - FQMagazineit : Nicola Savino: “Linus era molto più superficiale, oggi è cambiato. Con lui un’alchimia che capita una volta ogni ce… - TIZIANAMAZZOLA : RT @ChiaraMaff: Il rapporto con papà, i primi anni a radio deejay, la moglie che sdrammatizza le sue ansie, la figlia adolescente… come si… - ChiaraMaff : Il rapporto con papà, i primi anni a radio deejay, la moglie che sdrammatizza le sue ansie, la figlia adolescente…… -

si mette a nudo e parla del suo lato più intimo. In tv e in radio è sempre scanzonato, ironico, divertente, nella vita di tutti i giorni non è sempre così, anzi. Ha un vuoto enorme che ...L'assenza del padre , l' analisi per superare i demoni interiori, la paternità che gli ha rivoluzionato la vita, la fatica a dormire e tanto altro:si è raccontato a 360 gradi al Corriere della Sera a cui ha rivelato le parti più intime di se stesso. Dal 2009 è sposato con Manuela Suma , costumista esperta di look. ' Non sono una ..."Ho l’ossessione per la didascalia, per la spiegazione di cose che altri danno per scontate, così, mentre lavoravo in redazione, come autore, ero interpellato da lui come “uomo della strada”: dal soda ...Il popolare conduttore ha svelato i lati più privati di sé in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ...