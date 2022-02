Nel silenzio generale, un italiano (sconosciuto) vince l’oscar della Tv Usa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Filippo Ferretti: «Sono fiorentino e ho vinto l’oscar del giornalismo Usa» La Nazione, pagina 11, di Iacopo Nathan. Nella serata dove gli Usa celebrano la propria tv, dall’intrattenimento fino alla cronaca, c’è stata una stella fiorentina a brillare. Tra i colossi americani come Fox e Cbs, dopo Breaking Bad e Game of Thrones, ad alzare una delle statuette è stato Filippo Ferretti, anchorman del canale Univision, nato in riva all’Arno. Gli Emmy Awards equivalgono agli Oscar per il cinema e ai Grammy per la musica, sono i tre premi di massimo prestigio dell’intrattenimento Usa, dati dalle tre accademie. Ferretti, da Firenze agli Emmy Awards, racconti il suo viaggio.«Parto con il dire che io sono fiorentinissimo, nato e cresciuto a Firenze, dove ho iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo, da sempre la mia grande passione. Ho fatto anche molti altri lavori nel ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Filippo Ferretti: «Sono fiorentino e ho vintodel giornalismo Usa» La Nazione, pagina 11, di Iacopo Nathan. Nella serata dove gli Usa celebrano la propria tv, dall’intrattenimento fino alla cronaca, c’è stata una stella fiorentina a brillare. Tra i colossi americani come Fox e Cbs, dopo Breaking Bad e Game of Thrones, ad alzare una delle statuette è stato Filippo Ferretti, anchorman del canale Univision, nato in riva all’Arno. Gli Emmy Awards equivalgono agli Oscar per il cinema e ai Grammy per la musica, sono i tre premi di massimo prestigio dell’intrattenimento Usa, dati dalle tre accademie. Ferretti, da Firenze agli Emmy Awards, racconti il suo viaggio.«Parto con il dire che io sono fiorentinissimo, nato e cresciuto a Firenze, dove ho iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo, da sempre la mia grande passione. Ho fatto anche molti altri lavori nel ...

