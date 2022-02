Nei primi due anni di pandemia i dieci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni e 163 milioni di persone sono cadute in povertà. Qualcosa deve nesessariamente cambiare. Per il bene di tutti... ricchi compresi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Tra le tante notizie che affollano i nostri giornali dall’elezione del Presidente della Repubblica alla fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il nuovo rapporto Oxfam presentato in occasione del World Economic Forum di Davos è passato un po’ inosservato. Eppure quest’anno il titolo La pandemia della disuguaglianza è molto eloquente e anche i numeri fanno impressione. Nei primi due anni di pandemia i dieci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, al ritmo di 15mila dollari al secondo. Buon per loro se non fosse che nello stesso periodo 163 ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Tra le tante notizie che affollano i nostri giornali dall’elezione del Presidente della Repubblica alla fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il nuovo rapporto Oxfam presentato in occasione del World Economic Forum di Davos è passato un po’ inosservato. Eppure quest’anno il titolo Ladella disuguaglianza è molto eloquente e anche i numeri fanno impressione. Neiduedipiùdelpiù che, al ritmo di 15mila dollari al secondo. Buon perse non fosse che nello stesso periodo 163 ...

