Napoli: solo il City di Guardiola fa meglio, dietro anche PSG e Liverpool. Il segreto tra i pali? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Napoli ha la miglior difesa della Serie A con soli 16 gol subiti, meglio solo il Manchester City di Guardiola che ne ha subiti 14. Corriere dello Sport fa un focus sui numeri del Napoli ed in particolare della sua difesa. La squadra di Spalletti viene battuta solo dallo stellare City di Pep Guardiola, ma il Napoli in termini di numeri difensivi fa meglio del Chelsea, che ha subito due gol in più. Liverpool e PSG hanno subito 19 gol, il Real Madrid 20 ed il Bayern Monaco 20. “Nell’Europa che conta il Napoli occupa un ruolo d’assoluto rispetto, fa tendenza e spettacolo contemporaneamente, e sabato, quando si presenterà all’Inter, ripartirà da se ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilha la miglior difesa della Serie A con soli 16 gol subiti,il Msterdiche ne ha subiti 14. Corriere dello Sport fa un focus sui numeri deled in particolare della sua difesa. La squadra di Spalletti viene battutadallo stellaredi Pep, ma ilin termini di numeri difensivi fadel Chelsea, che ha subito due gol in più.e PSG hanno subito 19 gol, il Real Madrid 20 ed il Bayern Monaco 20. “Nell’Europa che conta iloccupa un ruolo d’assoluto rispetto, fa tendenza e spettacolo contemporaneamente, e sabato, quando si presenterà all’Inter, ripartirà da se ...

Advertising

sscnapoli : ?? Il Napoli ha subito 16 gol in questo torneo, solo il Manchester City (14) ne ha incassati di meno nei maggiori ci… - tancredipalmeri : L’Inter fatica come non mai: ecco perché il 21 marzo il Milan può essere primo e il Napoli secondo. E la Juve? La C… - ilVesuvio2 : @sapiens80 @conteDartagnan Che poi non è solo l'anima di Napoli ma del mondo, oserei dire. L'amore, le passioni, il… - Roberto23186246 : RT @NumerINTERi: E insomma, ho rivisto la partita con la #Roma e ho solo una cosa da dire: la sconfitta nel #Derby è pura casualità. Andi… - FloydFabio : Eh ma 'ha fatto questo film solo per vedere lei nuda', evidentemente detto da chi i suoi film non dovrebbe guardarl… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli solo Il premio Oscar esige il superamento del provincialismo: meno male che c'è Sorrentino ... che perde i genitori per una intossicazione da monossido di carbonio: ha solo 17 anni, ma - è stata appunto la mano di Dio - quel giorno non è lì perché non vuol perdersi la partita fra Napoli ed ...

Insigne e l'ultima contro l'Inter: era tra le opzioni del suo futuro Sarà la sua ultima volta contro l'Inter con la maglia del Napoli. Contro i nerazzurri un romanzo di 18 sfide con sei vittorie e un solo gol (nel 3 - 0 casalingo del 2016 - 17). Quella maglia che ...

Napoli, Ospina e il rinnovo: "Ora penso solo a giocare" Corriere dello Sport Il premio Oscar esige il superamento del provincialismo: meno male che c’è Sorrentino ha solo 17 anni, ma – è stata appunto la mano di Dio – quel giorno non è lì perché non vuol perdersi la partita fra Napoli ed Empoli con Maradona nella sua strepitosa stagione partenopea. La ...

Osimhen, numeri alla Dzeko. Ma il nigeriano ha un serio problema La sensazione è che il calciatore del Napoli abbia ancora ampi margini di miglioramento ... in questa annata calcistica le presenze sono state "appena" 14. Si tratta solo di casualità? C'è solo la ...

... che perde i genitori per una intossicazione da monossido di carbonio: ha17 anni, ma - è stata appunto la mano di Dio - quel giorno non è lì perché non vuol perdersi la partita fraed ...Sarà la sua ultima volta contro l'Inter con la maglia del. Contro i nerazzurri un romanzo di 18 sfide con sei vittorie e ungol (nel 3 - 0 casalingo del 2016 - 17). Quella maglia che ...ha solo 17 anni, ma – è stata appunto la mano di Dio – quel giorno non è lì perché non vuol perdersi la partita fra Napoli ed Empoli con Maradona nella sua strepitosa stagione partenopea. La ...La sensazione è che il calciatore del Napoli abbia ancora ampi margini di miglioramento ... in questa annata calcistica le presenze sono state "appena" 14. Si tratta solo di casualità? C'è solo la ...