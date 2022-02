Napoli Femminile | Castorina | “Credo nella salvezza Sono stato allenato da Spalletti | ha una qualità speciale”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La rincorsa allaper ilè ricominciata dopo il successo colto in trasferta contro la Fiorentina per 0-2, una vittoria che ha riportato le azzurre a due punti dal quartultimo posto in classifica attualmente occupato dall’Empoli. I tre punti hanno ridato entusiasmo alla squadra e a tutto l’ambiente. Per parlare del momento che si vive in casa azzurra la redazione di Spazioha intervil’re del, Robertoche, insieme a Giulia Domenichetti, è subentrato a novembre all’esonerato mister Pistolesi., mister: “” Quali ...