“Mujer Prohibida” | alla scoperta del nuovo singolo di Wito Rodriguez

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)inizia quest’anno con il suochiamato ““, in collaborazione con La Machín Orquesta de México. “” è il terzo brano in collaborazione con detta orchestra e presenta ottimi arrangiamenti musicali per mano del maestro Wiston Biur. Inoltre, è una composizione del peruviano Luis Francisco Montilla. Di conseguenza, questo fonogramma è stato pubblicato e distribuito dall’etichetta NMJ Animal Music Records, LLC, sotto la produzione musicale di Dovelin Primera e registrato tra Heavens Melody Studio Florida, Dale Cerebro Studio Venezuela e Twins Studio Sounds Mexico. Vale la pena ricordare che le precedenti collaborazioni con La Machín Orquesta sono: “Una Sola Clave” e “Basta Ya”. Questi tagli musicali ...