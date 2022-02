Muffin al cioccolato SENZA farina, burro e zucchero! NO banane! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Hai bisogno di una ricetta innovativa per preparare dei Muffin in pochissimi minuti? Bene, questi Muffin realizzati SENZA farina, SENZA zucchero e SENZA uova sono la tua unica soluzione! La ricetta di questi sofficissimi Muffin è di una golosità unica ma, allo stesso tempo, questi dolci sono leggeri e sani. Perfetti da assaporare a qualunque ora del giorno diventeranno il tuo cavallo di battaglia in cucina, soprattutto grazie al fatto di poterli cucinare realmente in soli 5 minuti d’orologio. Non ti ho convinto? e preparati a ricrederti. Dalla nostra dispensa prendiamo i seguenti ingredienti: 3 uova 10 gr di lievito in polvere 260 gr di datteri snocciolati 40 gr di cacao SENZA zucchero Il peso degli ingredienti indicato nell’elenco poco sopra ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Hai bisogno di una ricetta innovativa per preparare deiin pochissimi minuti? Bene, questirealizzatizucchero euova sono la tua unica soluzione! La ricetta di questi sofficissimiè di una golosità unica ma, allo stesso tempo, questi dolci sono leggeri e sani. Perfetti da assaporare a qualunque ora del giorno diventeranno il tuo cavallo di battaglia in cucina, soprattutto grazie al fatto di poterli cucinare realmente in soli 5 minuti d’orologio. Non ti ho convinto? e preparati a ricrederti. Dalla nostra dispensa prendiamo i seguenti ingredienti: 3 uova 10 gr di lievito in polvere 260 gr di datteri snocciolati 40 gr di cacaozucchero Il peso degli ingredienti indicato nell’elenco poco sopra ...

Advertising

thetrueshade : Una ragazza mi ha detto che la vita è come un muffin cioè la consistenza è tipo plum cake ma ci sono le gocce di ci… - loutswalls : appena cucinato una torta al cioccolato vegana buonissima anche per coinquilina ?? ora sto pensando di fare i muffin… - FoodHeaven17 : Ricetta muffin al cioccolato - zazoomblog : Muffin con chicche di cioccolato al latte: morbidi e senza glutine! - #Muffin #chicche #cioccolato #latte: - carcioofo : RT @CarmelaAmato09: Seduta vicino a me, nello stesso banco, ho una piccola bimba che mangia muffin al cioccolato e latte, è così carina ?? -