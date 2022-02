MotoGP | svelate le nuove Honda del team Lcr | in sella Alex Marquez e Nakagami

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nella giornata di ieri, ilHrc del 2022 ha con confermato Marce Pol Espargaro, svelando anche le moto per questa stagione. Oggi invece, è stata la volta delLcr, seconda squadraguidata da Lucio Cecchinello, che ha svelato lemoto. Inci saranno l’altro, ovvero, e Takaaki. LeRC213V, in configurazione factory, sfoggeranno colori e stemmi diversi rispetto alla formazione ufficiale. SITOSportFace.

In ordine cronologico, è l'ultima delle squadre dellaa svelare il design delle proprie moto. Il 24 febbraio sarannoanche le livree delle Kalex di Celestino Vietti Ramus e Niccolò ...4 febbraio 2022 - 11:00 Si è svolta a Sepang la presentazione del Team Monster Energy Yamaha2022 durante la quale sono statele livree delle Yamaha YZR - M1 di Fabio Quartararò e Franco Morbidelli . Tuttavia, la colorazione è praticamente identica a quella della scorsa ...E' l'unica squadra MotoGP ad avere due grafiche diverse per motivi di sponsor. LCR Honda, il team satellite di Lucio Cecchinello, ha svelato le due diverse grafiche delle RC213V di Alex Marquez e ...Insieme ad Alex Marquez, anche se in due presentazioni separate, questa mattina è stato il momento anche per Takaaki Nakagami, il pilota giapponese sponsorizzato dal marchio Idemitsu. La sua moto ...