MotoGP, Nakagami: "L'obiettivo per quest'anno? La prima vittoria" - News (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Poco dopo l' unveiling della livrea Castrol di Alex Marquez , il team LCR di Lucio Cecchinello ha tolto i veli anche alla Honda RC213V con la colorazione Idemitsu che verrà portata in pista da Takaaki ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Poco dopo l' unveiling della livrea Castrol di Alex Marquez , il team LCR di Lucio Cecchinello ha tolto i veli anche alla Honda RC213V con la colorazione Idemitsu che verrà portata in pista da Takaaki ...

Advertising

SkySportMotoGP : LCR Honda, la nuova moto di Alex Marquez e Nakagami per il Mondiale MotoGP 2022. FOTO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - gponedotcom : Tutte le foto della RC213V che il giapponese ha svelato oggi e con cui scenderà in pista quest'anno… - news_bologna : MotoGP | LCR: ecco le Honda RC213V di Alex Marquez e Nakagami - dianatamantini : MOTOGP - Quinto anno in MotoGP e determinazione ad essere tra i grandi. Takaaki Nakagami si presenta così, con una… - andreastoolbox : LCR Honda, la nuova moto di Alex Marquez e Nakagami per il Mondiale MotoGP 2022. FOTO | Sky Sport -