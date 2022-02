MotoGP, Alex Marquez: "Honda ha ascoltato le nostre indicazioni" - News (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A poche ore di distanza da quelle del team ufficiale , sono stati tolti i veli anche alla Honda RC213V del team LCR che verrà portata in pista da Alex Marquez . Lo spagnolo è pronto a riscattarsi dopo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A poche ore di distanza da quelle del team ufficiale , sono stati tolti i veli anche allaRC213V del team LCR che verrà portata in pista da. Lo spagnolo è pronto a riscattarsi dopo ...

Advertising

andreastoolbox : LCR Honda, la nuova moto di Alex Marquez e Nakagami per il Mondiale MotoGP 2022. FOTO | Sky Sport - sportli26181512 : LCR Honda, la nuova moto di Alex Marquez e Nakagami per il Mondiale MotoGP 2022. FOTO: Il team satellite LCR ha pre… - infoitsport : MotoGP, LCR Honda presentata la moto 2022 di Alex Marquez e Nakagami - infoitsport : MotoGP: LCR Honda svela in diretta la moto di Alex Marquez - infoitsport : MotoGP, Alex Marquez svela i colori della Honda del team LCR -