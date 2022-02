Monreale | un altro doloroso addio Ci ha lasciato oggi Orsola Campanella | una donna dal cuore nobile

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)– La città piangela scomparsa di una grande, unache ha dedicato, ammirevolmente, la propria vita al prossimo, alla scuola, alla cultura, alla famiglia. Insegnante per tanti anni presso la scuola Veneziano di, è ricordata dai suoi allievi e dai suoi colleghi, oltre che per le sue capacità culturali ed educative, per le sue qualità umane e religiose;, non ha, infatti, fatto mancare il proprio sostegno verso le associazioni di beneficienza.ci lascia unadal. I funerali saranno celebrati domani 10 febbraio 2022 alle ore 11,00 presso la parrocchia di Santa Teresa, a. Il ...

