Mondiale per Club | il Monterrey chiude al quinto posto | Al-Jazira sconfitto e sesto

E' il Monterrey (Messico) a chiudere al quinto posto il Mondiale per Club. La squadra rappresentante della CONCACAF ha vinto contro l'Al-Jazira, l'altra compagine eliminata ai quarti di finale, per 3-1, grazie all'autogol di Zayed e alle reti di FUnes Mori e Cesar Montes, tutte all'interno della prima mezzora di gioco. Bruno nel finale ha segnato il gol della bandiera che però non evita il sesto posto.

