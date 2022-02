Mina esce allo scoperto: spunta la foto dopo 40 anni di assenza dalle scene (Di mercoledì 9 febbraio 2022) dopo oltre 40 anni che ha deciso di uscire di scena, Mina torna a farsi vedere. Lo scatto inedito mostra come è oggi la cantante. L’artista italiana più famosa ed amata di sempre ha lasciato la televisione da più di quarant’anni. Una scelta che ha destato molto scalpore, ma che non ha affievolite le attenzioni su di lei, che rimane sempre al centro dell’interesse mediatico. Ecco com’è oggi e cosa fa. Fonte foto FacebookMina, al secolo Anna Maria Mazzini, è una delle artiste più popolari ed amate dal pubblico italiano, e non dolo. Una popolarità arrivata verso la fine degli anni Cinquanta e sbocciata nel 1961, quando ha deciso di rompere gli schemi del Festival di Sanremo con il brano Le mille bolle blu, la sua seconda ed ultima partecipazione alla ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)oltre 40che ha deciso di uscire di scena,torna a farsi vedere. Lo scatto inedito mostra come è oggi la cantante. L’artista italiana più famosa ed amata di sempre ha lasciato la televisione da più di quarant’. Una scelta che ha destato molto scalpore, ma che non ha affievolite le attenzioni su di lei, che rimane sempre al centro dell’interesse mediatico. Ecco com’è oggi e cosa fa. FonteFacebook, al secolo Anna Maria Mazzini, è una delle artiste più popolari ed amate dal pubblico italiano, e non dolo. Una popolarità arrivata verso la fine degliCinquanta e sbocciata nel 1961, quando ha deciso di rompere gli schemi del Festival di Sanremo con il brano Le mille bolle blu, la sua seconda ed ultima partecipazione alla ...

