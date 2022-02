Mimma Gaspari | chi è | età | carriera | canzoni | La Musica è cambiata | libri | marito

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, nota autrice., chi è l’autrice di: età eè una nota paroliera e autrice originaria di Bologna. Dopo gli studi in Scienze politiche, a soli 21 anni ha iniziato la suaal fianco di Teddy Reno e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Dalle Messaggerieli a Milano, alla RCA italiana di Ennio Melis a Roma, per ben 30 annisi è occupata della promozione dei cantanti e delle loro partecipazioni al Cantagiro e al ...

Parola di Mimma Gaspari, per decenni eminenza grigia della musica italiana che pubblica con Baldini+Castoldi "La musica è cambiata - Dite la vostra che ho detto la mia". Negli anni 70 e 80 fu l'unica ... 'A SANREMO DIRIGE PURE CHI HA IMPARATO CON IL COMPUTER' Maurizio Caverzan per 'La Verità' Gianni Morandi, Renato Zero, Enzo Jannacci, Paolo Conte, Nada, Riccardo Cocciante: sono solo alcune delle star per le quali...