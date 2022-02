MILLY CARLUCCI: IL CANTANTE MASCHERATO TRA DIVERTIMENTO, MISTERO E INTRIGHI (ESCLUSIVA) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ESCLUSIVA – Come tradizione vuole, MILLY CARLUCCI non inizia un programma senza una visita di cortesia a BubinoBlog. Il CANTANTE MASCHERATO torna venerdì 11 febbraio e il generale di Rai1 si riaffaccia per presentarci la nuova edizione dello show più fantastico della televisione. Amici di BubinoBlog, venerdì in prima serata su Rai1 torna “Il CANTANTE MASCHERATO”. Ce l’abbiamo fatta, non mi sembra vero… anche perché il solo percorso di produrre le nuove maschere è stato complesso e difficile in questa epoca. Vi prometto DIVERTIMENTO, MISTERO e tante storie intriganti. Seguiteci, prendete appunti, seguite i nostri social dove vi sveliamo dritte importanti e buon DIVERTIMENTO! Quali vip canteranno sotto le 12 nuove ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 9 febbraio 2022)– Come tradizione vuole,non inizia un programma senza una visita di cortesia a BubinoBlog. Iltorna venerdì 11 febbraio e il generale di Rai1 si riaffaccia per presentarci la nuova edizione dello show più fantastico della televisione. Amici di BubinoBlog, venerdì in prima serata su Rai1 torna “Il”. Ce l’abbiamo fatta, non mi sembra vero… anche perché il solo percorso di produrre le nuove maschere è stato complesso e difficile in questa epoca. Vi promettoe tante storie intriganti. Seguiteci, prendete appunti, seguite i nostri social dove vi sveliamo dritte importanti e buon! Quali vip canteranno sotto le 12 nuove ...

