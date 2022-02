Milioni di pulcini maschi uccisi ogni anno verranno salvati grazie all’emendamento che introduce l’ovo-sessaggio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A cura di Alice Dominese Inadatti per l’industria della carne e considerati inutili da quella delle uova, ogni anno in Italia vengono abbattuti tra i 5 e i 40 Milioni di pulcini maschi nell’arco del loro primo giorno di vita. Tale pratica rappresenta una delle questioni etiche più spinose nell’industria dell’allevamento. Ora però, un emendamento approvato alla Camera dei deputati introduce a partire dal 2027 il divieto dell’abbattimento selettivo dei pulcini maschi e punta sull’introduzione di tecnologie in grado di evitare la loro carneficina. ATTENZIONE – AL TERMINE DELL’ARTICOLO IMMAGINI FORTI Massacro dei pulcini maschi: un emendamento per dire “stop” alla carneficina L’emendamento costituisce un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A cura di Alice Dominese Inadatti per l’industria della carne e considerati inutili da quella delle uova,in Italia vengono abbattuti tra i 5 e i 40dinell’arco del loro primo giorno di vita. Tale pratica rappresenta una delle questioni etiche più spinose nell’industria dell’allevamento. Ora però, un emendamento approvato alla Camera dei deputatia partire dal 2027 il divieto dell’abbattimento selettivo deie punta sull’introduzione di tecnologie in grado di evitare la loro carneficina. ATTENZIONE – AL TERMINE DELL’ARTICOLO IMMAGINI FORTI Massacro dei: un emendamento per dire “stop” alla carneficina L’emendamento costituisce un ...

e_ravezzani : RT @AE_Italia: Anche i pulcini tra le vittime del dilagare dell’epidemia di aviaria, in Olanda ne sono stati abbattuti 200.000 per contener… - C_LoveAnimals : RT @AE_Italia: Anche i pulcini tra le vittime del dilagare dell’epidemia di aviaria, in Olanda ne sono stati abbattuti 200.000 per contener… - MicheleSpina20 : RT @AE_Italia: Anche i pulcini tra le vittime del dilagare dell’epidemia di aviaria, in Olanda ne sono stati abbattuti 200.000 per contener… - Laetiti59393036 : RT @AE_Italia: Anche i pulcini tra le vittime del dilagare dell’epidemia di aviaria, in Olanda ne sono stati abbattuti 200.000 per contener… - angelicamereu : RT @AE_Italia: Anche i pulcini tra le vittime del dilagare dell’epidemia di aviaria, in Olanda ne sono stati abbattuti 200.000 per contener… -