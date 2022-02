Milinkovic Savic Lazio | il futuro del serbo può cambiare | gli scenari

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)è il trascinatore della, ma il suoè ancora tutto da discutere: ecco i possibiliper il centrocampistaè il trascinatore della. Oggi ci si aspetta tanto dal, che tra l’altro non ha mai segnato contro il Milan. A far discutere però è soprattutto il suo. Come riportato da Il Tempo, quest’estate la società e Kezman potrebbero fare il punto della situazione. L’accordo tra l’agente e il club stabilirebbe che, davanti a un’offerta top e da almeno 70 milioni, la cessione sarebbe possibile. In alternativa però potrebbe parlarsi di rinnovo, con un contratto in scadenza nel 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In mezzo al campodella Lazio, tra i migliori nel ruolo nella prima parte della stagione: suò proprio account Instagram nei giorni scorsi a simpaticamente postato ' Con il Sergente ...A centrocampo, Cataldi e Basic, alle spalle del tridente d'attacco composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. DIRETTA DELLA PARTITA Formazioni ufficiali di Milan - Lazio MILAN (...Nella Lazio c’è Milinkovic-Savic Sarri, che alla vigilia ha criticato e non poco la formula della Coppa Italia, opterà invece per il 4-3-3: in porta ci sarà l’ex rossonero Pepe Reina che sarà protetto ...Nel corso degli anni Milinkovic Savic ha rubato la scena con i suoi colpi micidiali sia come assist che come reti realizzate. Il centrocampista serbo è stato sempre ad un passo dall’addio alla Lazio, ...