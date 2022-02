Milano: rapinatore accoltella agente di polizia, arrestato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 26 anni, cittadino italiano, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un agente di polizia e di un altro uomo, intervenuti per bloccarlo dopo una rapina. Lo scorso 25 settembre in via Massimo D'Azeglio, in zona Garibaldi, due rapinatori, di cui uno armato di coltello, avevano rubato la borsa e due collanine a una turista statunitense di 29 anni e a un uomo di 28 anni. Un agente di 29 anni, fuori servizio, aveva visti i due rapinati inseguire i rapinatori ed era riuscito a bloccarne uno. L'uomo però era riuscito a liberarsi e aveva accoltellato l'agente e il 28enne. L'agente, ricoverato all'ospedale Niguarda, era stato dimesso con sette ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022), 9 feb. (Adnkronos) - Lahaun uomo di 26 anni, cittadino italiano, ritenuto responsabile del tentato omicidio di undie di un altro uomo, intervenuti per bloccarlo dopo una rapina. Lo scorso 25 settembre in via Massimo D'Azeglio, in zona Garibaldi, due rapinatori, di cui uno armato di coltello, avevano rubato la borsa e due collanine a una turista statunitense di 29 anni e a un uomo di 28 anni. Undi 29 anni, fuori servizio, aveva visti i due rapinati inseguire i rapinatori ed era riuscito a bloccarne uno. L'uomo però era riuscito a liberarsi e avevato l'e il 28enne. L', ricoverato all'ospedale Niguarda, era stato dimesso con sette ...

Advertising

butwhy5 : RT @HoaraBorselli: #Roma, raptus di follia di un ghanese irregolare: con un palo danneggia 23 auto in sosta e distrugge la gazzella dei car… - pietro30199674 : RT @HoaraBorselli: #Roma, raptus di follia di un ghanese irregolare: con un palo danneggia 23 auto in sosta e distrugge la gazzella dei car… - GRETA1SGARBO : RT @HoaraBorselli: #Roma, raptus di follia di un ghanese irregolare: con un palo danneggia 23 auto in sosta e distrugge la gazzella dei car… - boxtrader1 : RT @HoaraBorselli: #Roma, raptus di follia di un ghanese irregolare: con un palo danneggia 23 auto in sosta e distrugge la gazzella dei car… - CGzibordi : RT @HoaraBorselli: #Roma, raptus di follia di un ghanese irregolare: con un palo danneggia 23 auto in sosta e distrugge la gazzella dei car… -