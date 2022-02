Milano | il giornalista Piero Colaprico è il nuovo direttore artistico del teatro Gerolamo | “Voglio portare qualche scoop anche sul palcoscenico”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Il, nel suo piccolo, s’attrezza”. Riportato in vita dall’iniziativa privata, tornato ad accendere le luci nella storica sede a pochi passi dal Duomo, ilmilanese annuncia così la scelta del: è, 65 anni,, scrittore di gialli ed ex caporedattore di Repubblica. A 36 anni dalla chiusura della sala imposta dalle norme antincendio – dopo ben dieci anni di restauro e quattro di gestione – Chitose Asano abbandona la guida artistica, conservando il ruolo di direttrice generale: “Ringrazio il pubblico e tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni. Auguro lunga vita ale faccio il mio in bocca al lupo a ...

Advertising

amatorosalia1 : RT @sarais53: #ricordiamodomani #9febbraio 1909. n. L.Valiani, antifascista, politico e giornalista. Tra i fondatori del *P. d'azione ed… - Zio_Baffone : RT @EmaEuropeo: Momento donna giornalista fiorentina che vive a Milano moglie di un giornalista - Entreri_Arnodas : RT @EmaEuropeo: Momento donna giornalista fiorentina che vive a Milano moglie di un giornalista - __alegara__ : RT @EmaEuropeo: Momento donna giornalista fiorentina che vive a Milano moglie di un giornalista - Ade9515 : RT @EmaEuropeo: Momento donna giornalista fiorentina che vive a Milano moglie di un giornalista -

Ultime Notizie dalla rete : Milano giornalista

Il Fatto Quotidiano

Il 16enne, come spiega ladi Lombardia Nera, insieme ad altri amici avrebbe accerchiato ...per le aggressioni a sfondo sessuale avvenute la notte di Capodanno a Piazza Duomo a. Per l'...- 'Auto, cibo, moda, design. Sono tutte materie legate allo stile di vita e alla tradizione ... 'L'idea nasce dalla mia grande passione per i motori, di cui scrivo anche comesu alcune ...Daniele Doveri potrebbe essere l'arbitro designato a dirigere Napoli-Inter. La venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A vedrà una di fronte all'altra la capolista e la seconda in ...Lo afferma, sul suo profilo Facebook il giornalista Tommaso Montesano Milano - "Le bare di Bergamo stanno al Covid 19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro": il tweet choc è comparso sul ...