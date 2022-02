Milano Cortina 2026: Ghedina, 'c'è un po' di ritardo ma recupereremo e saranno grandi Giochi' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - "Il 20 sarò a Pechino per la cerimonia di chiusura nella quale prenderemo la bandiera in vista delle prossime Olimpiadi che organizzeremo insieme a Milano nel 2026. Andarci dopo l'oro della nostra concittadina Stefania Constantini sarà ancora più bello". Così all'Adnkronos il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina. "Con i lavori siamo un po' in ritardo ma comunque nei tempi, sicuramente recupereremo e organizzeremo una grandissima Olimpiade -assicura il primo cittadino di Cortina-. L'impegno più gravoso riguarda pista di bob, mentre per lo stadio del ghiaccio c'è da fare solo qualche adeguamento. Ci impegneremo a costruire al più presto le tre piste d'allenamento per il curling per poterle mettere a disposizione degli atleti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - "Il 20 sarò a Pechino per la cerimonia di chiusura nella quale prenderemo la bandiera in vista delle prossime Olimpiadi che organizzeremo insieme anel. Andarci dopo l'oro della nostra concittadina Stefania Constantini sarà ancora più bello". Così all'Adnkronos il sindaco diGianpietro. "Con i lavori siamo un po' inma comunque nei tempi, sicuramentee organizzeremo unassima Olimpiade -assicura il primo cittadino di-. L'impegno più gravoso riguarda pista di bob, mentre per lo stadio del ghiaccio c'è da fare solo qualche adeguamento. Ci impegneremo a costruire al più presto le tre piste d'allenamento per il curling per poterle mettere a disposizione degli atleti ...

