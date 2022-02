Milan versione "Redivivo", la rimonta nel derby mancava da oltre 10 anni. In campionato invece… (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Milan-versione-Redivivo: dopo 10 anni la rimonta in campionato Il Milan di Gattuso è tornato a vincere un derby contro l’Inter. Dopo 10 anni di digiuno in campionato, i rossoneri si… amministratore Leggi su goalnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News: dopo 10lainIldi Gattuso è tornato a vincere uncontro l’Inter. Dopo 10di digiuno in, i rossoneri si… amministratore

Advertising

LucaCam90 : L’unica cosa decente è la riga bianca in quella “versione #Leclerc” per rappresentare ???? e la riga gialla sulla que… - ChrisElMuss : @86_longo @_schiaffino__ @Gazzetta_it è lui, nè la famiglia nè il suo entourage, han la capacità di comprendere qua… - CozziDrew : @Andysaro @AntoVitiello Cambia versione a seconda del clima. All’inizio la SUA scelta era per uscire dalla comfort… - AlePitton : RT @GiovanniPianta: Commento personale sulle dichiarazioni del secondo portiere del PSG. Ha detto quello che tutti sapevano da mesi,il Mila… - Milanista_Serio : RT @GiovanniPianta: Senza Champions+maxi stipendio+maxi commissione non sarebbe rimasto e stava trattando un rinnovo paraculo per non andar… -