Milan, sarà derby anche in Coppa Italia: schiantata la Lazio, un poker clamoroso (Di giovedì 10 febbraio 2022) MilanO (ITALPRESS) – Un Milan in grande spolvero affonda tra le mura amiche la Lazio per 4-0, staccando il pass per le semifinali di Coppa Italia. I rossoneri, dunque, si guadagnano la sfida con i cugini dell'Inter in un doppio derby che vale la finalissima. Niente da fare per i biancocelesti di Sarri, eliminati al termine di una partita dominata dal Diavolo. Dopo un avvio equilibrato, la gara si sblocca al 24?. Romagnoli sorprende la difesa avversaria con una precisa verticalizzazione che manda in porta Leao, con il portoghese che infila Reina con un preciso diagonale mancino per l'1-0. Il raddoppio arriva al 41?, quando Diaz intercetta un retropassaggio errato di Basic e serve Leao, che salta Luiz Felipe in area e mette dentro trovando tutto solo Giroud che, da due passi, mette ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022)O (ITALPRESS) – Unin grande spolvero affonda tra le mura amiche laper 4-0, staccando il pass per le semifinali di. I rossoneri, dunque, si guadagnano la sfida con i cugini dell'Inter in un doppioche vale la finalissima. Niente da fare per i biancocelesti di Sarri, eliminati al termine di una partita dominata dal Diavolo. Dopo un avvio equilibrato, la gara si sblocca al 24?. Romagnoli sorprende la difesa avversaria con una precisa verticalizzazione che manda in porta Leao, con il portoghese che infila Reina con un preciso diagonale mancino per l'1-0. Il raddoppio arriva al 41?, quando Diaz intercetta un retropassaggio errato di Basic e serve Leao, che salta Luiz Felipe in area e mette dentro trovando tutto solo Giroud che, da due passi, mette ...

