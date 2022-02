Milan, Leao: «Vogliamo vincere la Coppa Italia» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Al termine della sfida vinta senza problemi dal Milan contro la Lazio, Rafa Leao ha parlato dell’obiettivo Coppa Italia La prestazione sontuoso del Milan nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio ha esaltato anche Rafael Leao, che così ha parlato ai microfoni di Mediaset: LA GARA – «Dopo una partita molto importante come il Derby, volevamo vincere, siamo arrivati oggi carichi, abbiamo fatto un lavoro straordinario, risultato giusto. Adesso la semifinale, la Coppa Italia è una competizione che Vogliamo vincere e Vogliamo continuare così. Sono pronto per aiutare la squadra con gol e assist, l’importante è che vinca la squadra. Sì, Giroud mi ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Al termine della sfida vinta senza problemi dalcontro la Lazio, Rafaha parlato dell’obiettivoLa prestazione sontuoso delnella sfida dicontro la Lazio ha esaltato anche Rafael, che così ha parlato ai microfoni di Mediaset: LA GARA – «Dopo una partita molto importante come il Derby, volevamo, siamo arrivati oggi carichi, abbiamo fatto un lavoro straordinario, risultato giusto. Adesso la semifinale, laè una competizione checontinuare così. Sono pronto per aiutare la squadra con gol e assist, l’importante è che vinca la squadra. Sì, Giroud mi ha ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Dominio #Milan: finisce 4-0. Rossoneri in semifinale di #CoppaItalia. #Leao in versione fenomeno con gol e assist… - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - sportmediaset : #Leao: “Il Milan è qui per vincere la Coppa Italia” #SportMediaset #MilanLazio - GiovanniDElia11 : Tutto troppo facile per un grande, grandissimo #Milan ??? I rossoneri calano il poker alla #Lazio e volano in semif… - Lodamarco1 : RT @Gazzetta_it: Milan-Lazio, le pagelle: Leao-Giroud da 7,5. Hysaj affonda: 4 -