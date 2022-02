Milan-Lazio, Tare: “Teniamo alla Coppa Italia, ma Sarri ha ragione, è un torneo antisportivo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “La Coppa Italia è un obiettivo della stagione, siamo in un momento positivo per cui stasera cercheremo di passare il turno e guardare avanti. Sarri l’ha definito un torneo antisportivo? È un pensiero che il mister ha fatto a titolo personale ma lo sosTeniamo anche noi come idea, però è inutile andare dietro alle polemiche. Guardiamo alla partita di questa sera“. Lo ha detto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, a pochi minuti dal match contro il Milan di Coppa Italia: “La sessione invernale si è chiusa e dobbiamo guardare avanti. Abbiamo spiegato le nostre ragioni, non stiamo programmando in modo sbagliato, tutt’altro. Abbiamo le idee chiare di come sarà il presente ma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Laè un obiettivo della stagione, siamo in un momento positivo per cui stasera cercheremo di passare il turno e guardare avanti.l’ha definito un? È un pensiero che il mister ha fatto a titolo personale ma lo sosanche noi come idea, però è inutile andare dietro alle polemiche. Guardiamopartita di questa sera“. Lo ha detto il direttore sportivo della, Igli, a pochi minuti dal match contro ildi: “La sessione invernale si è chiusa e dobbiamo guardare avanti. Abbiamo spiegato le nostre ragioni, non stiamo programmando in modo sbagliato, tutt’altro. Abbiamo le idee chiare di come sarà il presente ma ...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - sportface2016 : #Salvini: 'Derby in #CoppaItalia? Il #Milan ha già vinto quello vero, possiamo anche far vincere la #Lazio stasera'… - CB_Ignoranza : 'Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”. Queste le parole di Maurizio… - tohadidas : RT @IsmaelBennacer: ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - zazoomblog : Live Milan-Lazio 0-0: Pioli con Giroud Sarri sceglie Zaccagni nel tridente - #Milan-Lazio #Pioli #Giroud Sarri -